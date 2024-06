ESPN 100, Christian Pulisic tra i trenta migliori attaccanti del mondo

Come ogni anno al termine della stagione ESPN.com ha diffuso la lista dei migliori 100 giocatori del mondo, suddivisi così: 10 portieri, 30 difensori, 30 centrocampisti e 30 attaccanti. In tre categorie su quattro compaiono dei calciatori del Milan. Nello specifico in quella degli attaccnti c'è Christian Pulisic al 28° posto. Di seguito si riporta la motivazione riportata sul sito statunitense.

"Perché è nella lista: I 20 milioni di euro che il Milan ha pagato al Chelsea per i servizi di Pulisic la scorsa estate sembrano essere uno dei migliori affari della stagione. Ha avuto una stagione d'esordio eccezionale in Serie A, contribuendo con 15 gol; nel processo, è diventato il primo centrocampista del Milan dai tempi di Kaká nel 2005-06 a raggiungere la doppia cifra nella massima serie. Questa è anche di gran lunga la stagione più produttiva di Pulisic in termini di gol nella sua carriera fino ad oggi, mentre ha anche fornito 10 assist, un risultato notevole considerando la stagione turbolenta che ha avuto il Milan".

"Accanto al connazionale Yunus Musah, Pulisic si è ambientato facilmente in Serie A questa stagione ed è stato uno dei giocatori più costanti del club, schierandosi sulla fascia destra con Rafael Leão sull'altro lato. "A mio parere, Pulisic è un giocatore fenomenale perché ha qualità nelle sue scelte, un'intensità durante tutta la partita che è eccezionale," ha detto l'ex allenatore del Milan Stefano Pioli dopo la doppietta di Pulisic contro il Cagliari a maggio. "Quando l'ho incontrato per la prima volta, avevo percezioni molto positive, ma lavorando insieme, è stato ancora meglio di quanto pensassi, sia per la qualità del giocatore, sia per la qualità della persona e del professionista che è." Con la squadra degli Stati Uniti, Pulisic si dirigerà verso la Copa America come punto di riferimento della squadra".

"Proiezioni per il 2024-25: Si preannuncia un'estate di transizione al Milan con l'addio di Pioli, e molto del futuro di Pulisic per la prossima stagione dipenderà da chi sarà al timone. Ma dopo una brillante stagione d'esordio in Serie A, ci si aspetta che Pulisic continui a migliorare ulteriormente nella prossima campagna".