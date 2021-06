Euro 2020, Italia-Galles 1-0: gli Azzurri terminano in testa il girone

Contro il Galles basta un gol di Pessina nel primo tempo, l'Italia piena di scelte inedite schierata in campo questo pomeriggio da Roberto Mancini trova un'altra vittoria in questo Europeo, la terza in tre partite giocate. Tre punti conquistati, nove totali nel girone A: Italia in testa, Galles e Svizzera a 4, ultima la Turchia a zero punti.