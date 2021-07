Euro 2020, l'Inghilterra travolge l'Ucraina: a Roma finisce 4-0

Si è conclusa da poco la sfida fra Inghilterra e Ucraina valevole per il quarto di finale di Euro 2020. Gli inglesi di Southgate si sono imposti agevolmente per 4-0 sugli uomini di Shevchenko, che così, abbandonano la competizione dopo aver raggiunto per la prima volta i quarti di finale di un Europeo. Le reti dell’Inghilterra sono state messe a segno da Kane (doppietta), Maguaire ed Henderson. Ora l’Inghilterra in semifinale affronterà la Danimarca.