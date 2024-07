Euro 2024: la Spagna a caccia del poker, ma l'Inghilterra ci crede

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Domenica sera, all'Olympiastadion di Berlino, sarà incoronata la squadra che succederà all'Italia, nell'albo d'oro degli Europei di calcio e gli esperti Sisal vedono la Spagna favorita per alzare il trofeo - sarebbe il quarto in assoluto e il terzo in cinque edizioni - a 1,67 contro il 2,25 dell'Inghilterra, che vuole rifarsi dopo la sconfitta a Wembley nel 2021. Quanto alla partita di finale, le Furie Rosse sono date a 2,40 contro il 3,50 dell'Inghilterra e il pareggio a 2,90. Stessa quota per la sfida che termina ai supplementari mentre il titolo che si gioca ai rigori, come tre anni fa, è offerto a 5,00. Sebbene l'Under, a 1,50, si faccia preferire all'Over, in quota a 2,50, le due semifinali sono entrambe terminate 2-1. Ecco quindi che un risultato esatto è offerto a 10,50 per la Roja mentre quello per i bianchi di Gran Bretagna a 13,50. Il talento che si vedrà in campo domenica sera sarà impressionante: Lamine Yamal, gol o assist a 3,00, vuole prendersi la scena e festeggiare al meglio i 17 anni che compirà domani.

Il fenomeno del Barcellona è favorito anche per il titolo di miglior giocatore del torneo. Vicino a lui agiranno, Nico Williams, a segno a 5,00, Dani Olmo, in gol a 4,50, e il capitano Alvaro Morata, nel tabellino dei marcatori a 4,00. Il fronte inglese è guidato da Jude Bellingham, gol o assist a 3,50, con Phil Foden, a 5,00, e Bukayo Saka, a 6,00, pronti a diventare protagonisti. Senza dimenticare quel signore con la fascia al braccio che, dopo oltre 400 reti, vorrebbe alzare il primo titolo della sua carriera: Harry Kane a segno si gioca a 3,50. (ANSA).