Euro 2024, Zirkzee convocato dall'Olanda, il post social: "Ci vediamo presto!"

Arriva così la chiamata ufficiale: Zirkzee prenderà parte con la sua Olanda agli impegni in programma di EURO2024. Per l'attaccante obiettivo di mercato rossonero, l'ultima gara ufficiale risale all'11 maggio contro il Napoli, mentre in ottica Nazionale non ha mai presenziato finora. Non è nemmeno mai stato convocato dagli Orange prima di oggi, tranne che a marzo ma potè giocare poichè infortunato. A seguito dell’infortunio di Koopmeiners, arriva la chance per Zirkzee, che farà parte degli Orange per l’europeo in Germania.

"Ci vediamo presto, Joshua!".