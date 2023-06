Euro U21, Kalulu parte titolare in Francia-Svizzera: è la seconda presenza per il difensore

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Si giocherà alle 20.45 Francia-Svizzera, gara valida per la terza giornata del Girone D degli Europei Under 21. Nella formazione transalpina è presente anche Pierre Kalulu, che partirà come terzino destro. Sarà la seconda presenza nella manifestazione sportiva per il difensore del Milan, che ha giocato contro l'Italia ma è rimasto in panchina con la Norvegia.