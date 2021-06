Euro2020, è il giorno di Italia-Austria: le probabili formazioni

Comincia la fase a eliminazione diretta per l'Italia a Euro2020 con l'ottavo di finale contro l'Austria in quel di Wembley, in programma oggi alle 21. Ecco le probabili formazioni della sfida:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne

AUSTRIA (4-1-4-1): Probabile formazione: Bachmann; Lainer, Hinteregger, Dragovic, Alaba; Grillitsch; Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic.