Euro2020, Kjaer nominato miglior giocatore degli ottavi di finale

Altro importante riconoscimento europeo per Simon Kjaer. Il difensore del Milan, impegnato ad Euro2020 come capitano della Danimarca, è stato nominato dalla UEFA quale miglior giocatore degli ottavi di finale della competizione: "Incisivo nel possesso palla, una roccia difensiva. Il capitano della Danimarca Simon Kjær è il miglior giocatore degli ottavi di finale"

🇩🇰 Incisive in possession, a rock at the back. Denmark captain Simon Kjær is the Round of 16 Top Performer @FedExEurope | #EUROPZ | #EURO2020 pic.twitter.com/UiTimsPBne