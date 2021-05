Euro2020, non solo le rose a 26: portieri sempre sostituibili, rinvio di 48 ore in caso di cluster

Non soltanto l’ampliamento delle rose delle nazionali, che passano da 23 a 26 calciatori da convocare. Nella giornata di oggi, la UEFA ha reso note le principali regole relative all’organizzazione dei prossimi Europei di calcio.

In panchina al massimo 12 giocatori - Non tutti i 26 convocati potranno essere inseriti nella distinta gara. In panchina, infatti, potranno sedere al massimo 12 calciatori: da questo punto di vista il riferimento resta infatti la norma dettata dall’articolo 3 del regolamento IFAB.

Deadline 1 giugno, ma portieri sempre sostituibili - Consegnata la lista dei 26 entro l’1 giugno, i commissari tecnici potranno modificarla soltanto in caso di infortunio o malattia grave prima della prima partita. Il contagio da Covid-19 o l’essere stato contatto stretto di positivo al Covid-19 (e quindi costretto all’isolamento) rientrano in queste ipotesi. Regole ad hoc per i portieri: potranno essere sostituiti prima di qualsiasi partita, non soltanto la prima, in caso di incapacità fisica, ovviamente comprovata, a prescindere dal fatto che la nazionale ne abbia altri abili e arruolatili tra i convocati. Una volta esclusi dalla lista non si può rientrare.

Cosa di fa in caso di cluster? Con almeno 13 giocatori si gioca - Da questo punto di vista le regole assomigliano molto a quelle già dettate dalla UEFA per le competizioni di club. In caso di quarantena o isolamento di uno o più calciatori, la partita si giocherà comunque purché la nazionale ne abbia almeno 13 (di cui almeno un portiere) a disposizione.

48 di rinvio con meno di 13 giocatori - Se invece la situazione dovesse essere ancora più grave (meno di 13 calciatori disponibili), la partita può esser rinviata entro le successive 48 ore, con la possibilità di cambiare location. In caso non sia possibile rinviare, la decisione spetterà al UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body. La squadra responsabile per il mancato svolgimento della gara potrà essere sanzionata col 3-0 a tavolino.