Europa League, girone H: è lotta tra Milan e Lille per il primo posto

Le speranze della squadra ceca si sono infrante alla quinta giornata con una sconfitta per 2-1 contro il LOSC Lille, mentre il Milan ha suggellato la qualificazione vincendo in rimonta 4-2 contro il Celtic con gol di Hakan Çalhanoğlu, Samu Castillejo, Jens Petter Hauge e Brahim Díaz. I rossoneri sono staccati di una lunghezza dal Lille e sono anche in svantaggio negli scontri diretti: per vincere il girone, dunque, devono battere lo Sparta e sperare che la squadra francese non faccia altrettanto in casa del Celtic