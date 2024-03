Europa League, i cartellini gialli verranno azzerati dopo i quarti: ecco cosa dice il regolamento

In vista della gara di domani del Milan contro lo Slavia Praga, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League, oltre allo squalificato Alessandro Florenzi, nella squadra rossonera ci sono anche quattro diffidati che in caso di cartellino giallo saranno costretti a saltare l'eventuale semifinale di andata: si tratta di Mike Maignan, Davide Calabria, Yunus Musah e Fikayo Tomori. Ma quando si azzereranno i cartellino e dunque le diffide? La risposta è contenuta nell'articolo 52.04 del Regolamento della UEFA Europa League.

Ecco cosa dice: "Eccezionalmente, tutti i cartellini gialli che portano alla squalifica per somma di ammonizioni decadono al termine degli spareggi. Non sono dunque contati nella fase a gironi. Inoltre tutti i cartellini gialli vengono azzerati alla fine dei quarti di finale. Non vengono quindi conteggiati in semifinale”. Le ammonizioni verranno quindi azzerate dopo questo turno di Europa League.