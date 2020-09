Europa League: il Milan affronta lo Shamrock Rovers, la "Juve d’Irlanda"

Dall’urna di Nyon è uscito l’avversario del Milan nei preliminari di Europa League. Si tratta dello Shamrock Rovers, la squadra più titolata d’Irlanda. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club di Dublino ha vinto tanti trofei nazionali, un po’ come la Juventus. Un team rodato (sono in testa al campionato irlandese) e pronto ad affrontare i rossoneri, che dovranno guardarsi da loro stessi. Perché i lavori a Milanello sono appena incominciati e sono in corso.