Europa League, il Milan si qualifica agli ottavi di finale se...

Il giorno di Rennes-Milan è arrivato. A una sola settimana dalla gara di andata di San Siro, vinta per 3-0 dal Milan, si gioca il secondo atto dei playoff Europa League. In palio c'è un posto negli ottavi di finale della competizione. Il calcio di inizio è fissato alle 18.45 e si giocherà presso il Roazhon Park di Rennes in cui ci saranno anche circa 2000 tifosi del Diavolo. La combinazione per passare il turno è molto semplice, con tre gol di vantaggio da amministrare: il Milan si qualifica agli ottavi di finale se vince, pareggia o perde con due gol di scarto. In caso sconfitta con tre gol di scarto si proseguirà con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. Con una sconfitta con quattro o più gol di scarto il Milan sarebbe eliminato dalla competizione.

Le vincenti delle otto sfide dei playoff avanzeranno al turno successivo e saranno sorteggiate contro le prime classificate del girone di Europa League. Le squadre sono: Liverpool (ING), Brighton (ING), West Ham (ING), Atalanta (ITA), Bayer Leverkusen (GER), Villarreal (SPA), Rangers (SCO), Slavia Praga (CZE). In questa fase della competizione non si possono scontrare squadre della stessa nazione. Il sorteggio, eventualmente, si terrà venerdì 23 febbraio alle 12.