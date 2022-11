Europa League, la Roma agli spareggi col brivido: 3-1 al Ludogorets

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma contro il Ludogorets aveva un solo risultato a disposizione per restare in Europa League: la vittoria. L'ha capito Mourinho, che si è affidato all'esperienza dei veterani e non ha avuto paura di lanciare dal 1' il tandem Belotti-Abraham. L'ha capito - progressivamente - anche la squadra giallorossa, che si è riversata fin dal primo minuto nella metà campo avversaria alla spasmodica ricerca del gol. Trovandolo, dopo aver clamorosamente chiuso in svantaggio il primo tempo a causa del gol segnato da Rick al 41', grazie a una rimonta firmata Zaniolo-Pellegrini.