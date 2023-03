Pareggio per la Roma, che ha ottenuto l'accesso ai quarti di finale di Europa League. I giallorossi hanno avuto la meglio sulla Real Sociedad, che non è andata oltre lo 0-0 alla Reale Arena nell'incontro valido per gli ottavi di finale di ritorno. Decisivo il 2-0 dell'Olimpico nella sfida d'andata.