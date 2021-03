Europa League: Pioli: "Ibra ci sarà, vedremo se da titolare"

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - "Ibrahimovic e Bennacer saranno disponibili e sono convocati. Rientreranno da lunghi infortuni ma sono giocatori importanti. Per Calabria, Rebic, Leao e Romagnoli ci teniamo un altro giorno per sapere se saranno della partita": Stefano Pioli alla vigilia della sfida di Europa League contro il Manchester United fa il punto sugli infortunati della squadra rossonera dopo settimane di emergenza. Zlatan Ibrahimovic ci sarà, difficile dire se dal 1' perché l'allenatore rossonero preferisce non sbilanciarsi: "Non può avere 90' vediamo che scelte fare". (ANSA).