Si è conclusa per 2-0 la sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League tra Siviglia e Roma. I giallorossi vengono eliminati dai gol di Reguilon e En Nesyri. Milan, dunque, ufficialmente ai preliminari della competizione continentale (i rossoneri auspicavano in una vittoria finale della Roma per poter entrare direttamente ai gironi) del prossimo anno.