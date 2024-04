Europa League, solo una volta il Milan non ha subito gol quest'anno

Il Milan si appresta ad affrontare la Roma all'Olimpico questa sera alle ore 21. In palio c'è un posto nelle semifinali, con i rossoneri che sono chiamati a rimontare il gol di svantaggio subito a San Siro giovedì scorso. Il Diavolo dovrà segnare ma anche evitare di subire gol, un traguardo che in questa stagione difficilmente riesce a portare a casa, sia a livello generale che in Europa League. Nella competizione europea, infatti, in cinque partite giocate nel corso di questa stagione, solamente una volta il Milan ha tenuto la porta inviolata, nella prima gara disputata a San Siro contro il Rennes.

Di seguito tutte le gare giocate dal Milan in Europa League in questa stagione:

Milan - Rennes 3-0

Rennes - Milan 3-2

Milan - Slavia Praga 4-2

Slavia Praga - Milan 1-3

Milan - Roma 0-1