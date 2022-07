Europei Femminili, Paesi Bassi-Svezia 1-1: 90' minuti ed un assist per la rossonera Asllani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al Bramhall Lane di Sheffield Paesi Bassi e Svezia non vanno oltre l'1-1 nella prima gara del Girone C dell'Europeo Femminile. In gol, per le scandinave, Jonna Andersson su assist della neo-rossonera Kosovare Asllani (in campo per tutta la partita, ndr) al minuto 36'. Il pareggio delle olandesi è arrivato al 52' con Roord.