Europei: Gravina "Piedi per terra, ma continuiamo a sognare"

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Contro la Turchia è stata una prestazione molto positiva, spinta da un grande entusiasmo e dalla voglia di voler regalare agli italiani un obiettivo e un traguardo che ci manca da anni. Certo, gli avversari sono forti e hanno progetti iniziati da tempo prima di noi, ma i ragazzi ho visto che non hanno paura di nulla. Piedi per terra ma continuiamo a sognare". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un punto stampa a Casa Azzurri in vista del prossimo impegno della Nazionale con la Svizzera mercoledì. (ANSA).