Europei, Immobile: "Difficoltà e ansie ma alla fine del percorso lucido trofei"

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Rivedo la strada percorsa, non c'è soddisfazione più grande, sacrificio e passione per questo sport, la mia famiglia e gli amici che mi hanno aiutato a spingermi oltre. Le difficoltà, le ansie e le paure ma alla fine del percorso lucido i trofei". È il messaggio di Ciro Immobile sul profilo Instagram all'indomani dell'Europeo vinto con l'Italia, al termine di un torneo in cui l'attaccante della Lazio ha segnato due gol e raccolto non poche critiche. "Dalle strade di una piccola cittadina in provincia di Napoli al tetto d'Europa. Quando devi sognare fallo in grande a volte si avvera tutto quello che desideri con tutto te stesso". (ANSA).