La Francia U21 di Ripoll ha battuto per 2-0 i pari età della Russia nella seconda giornata degli Europei di categoria, grazie ai gol di Edouard ed Ikone (entrambi arrivati dal dischetto, ndr). Non è stato, però, del match il rossonero Pierre Kalulu, che è restato, come nella scorsa partita contro la Danimarca, in panchina.