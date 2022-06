Europei Under 19, due rossoneri convocati da Nunziata per lo stage

MilanNews.it

I prossimi Europei Under 19 inizieranno il 18 giugno in Slovacchia e si concluderanno il 1° Luglio. Gli azzurrini si ritroveranno agli ordini di mister Nunziata da venerdì 3 a martedì 7 giungo per uno stage in vista dell'impegno continentale. Tra i 27 convocati, due calciatori rossoneri che sperano di far parte dei 20 che poi parteciperanno al campionato europeo: il portiere Sebastiano Desplanches e l'attaccante Marco Nasti. L'Italia è inserita nel gruppo A con i padroni di casa della Slovacchia, la Romania (contro cui ci sarà l'esordio) e la Francia. La qualificazione per le semifinali vorrebbe dire pass per i Mondiali Under 20 che si giocheranno nel 2023 in Indonesia.