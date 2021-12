Europei Under 19 e Under 17 femminili: sorteggiati i gironi delle Nazionali azzurre

La Nazionale Under 19 Femminile ospiterà Svizzera, Ungheria e Bosnia Erzegovina, mentre l’Under 17 volerà in Portogallo per affrontare le pari età lusitane, i Paesi Bassi e il Montenegro. È questo l’esito del sorteggio della seconda fase dei Campionati Europei Under 19 e Under 17 Femminili effettuato oggi pomeriggio a Nyon.

Come per la prima fase di qualificazione, i due tornei continentali seguiranno il nuovo format che ricalca quello della Nations League, con le quarte classificate di ciascun girone che retrocederanno nella Lega B. Le prime classificate si qualificheranno invece per le fasi finali: quelle dell’Under 19 si svolgeranno dal 27 giugno al 9 luglio in Repubblica Ceca, mentre l’ultimo atto dell’Europeo Under 17 si terrà dal 3 al 15 maggio in Bosnia Erzegovina.

Testa di serie al sorteggio dopo aver centrato lo scorso ottobre in Veneto il primo posto nel suo girone del Qualifyng Round in virtù dei netti successi con Polonia (4-0) e Azerbaigian (9-0) e del pareggio con la Norvegia (1-1), l’Under 19 ospiterà anche questa seconda fase di qualificazione, che dal 6 al 12 aprile la vedrà opposta alle pari età di Svizzera, Ungheria e Bosnia Erzegovina: “Con tutto il rispetto per Ungheria e Bosnia Erzegovina - dichiara il tecnico Enrico Sbardella – probabilmente ci giocheremo il primo posto con la Svizzera. Siamo consapevoli di essere un buon gruppo e di poter arrivare fino in fondo a questo Europeo. Sono particolarmente felice di poter giocare di nuovo in Italia e ringrazio la Federazione e il Club Italia per lo sforzo organizzativo: sarà uno stimolo in più per far bene, sapendo che il fattore campo può essere determinante come è stato nella prima fase di qualificazione, soprattutto in occasione della gara con la Norvegia”.

L’Under 17 ha raggiunto la seconda fase grazie al terzo posto conquistato nel Qualifyng Round, dove le è bastato il successo all’esordio con il Galles per evitare la retrocessione nella Lega B. Per volare alla fase finale in Bosnia Erzegovina, l'Italia è chiamata a vincere un girone ostico, che la vedrà impegnata dal 16 al 22 marzo in Portogallo contro le padrone di casa, i Paesi Bassi e il Montenegro: “Abbiamo evitato due corazzate come Spagna e Germania – il commento del tecnico Nazzarena Grilli – anche se i Paesi Bassi non sono da meno. Sappiamo che nella seconda fase il livello si alza, ci prepareremo al meglio per cercare di fare bella figura e portare avanti il nostro progetto. L’obiettivo è restare nella Lega A, poi da cosa nasce cosa e faremo di tutto per essere protagoniste. Sono fiduciosa, posso contare su un gruppo molto unito che sta lavorando molto bene”.

Nazionale Under 19 Femminile

Lega A

Gruppo 5 (6-12 aprile): *ITALIA, Svizzera, Ungheria, Bosnia Erzegovina

*paese ospitante

Nazionale Under 17 Femminile

Lega A

Gruppo 7 (16-22 marzo): Paesi Bassi, *Portogallo, ITALIA, Montenegro

*paese ospitante