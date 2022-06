MilanNews.it

Seconda giornata di Europei Under 19 amara per la Serbia, sconfitta per 4-0 dai pari età dell'Inghilterra. A guidare l'attacco serbo è stato il rossonero Marko Lazetic, partito titolare e rimasto in campo fino al sessantaduesimo prima di essere sostituito. Per l'attaccante classe 2004 del Milan si tratta della seconda presenza nella manifestazione, dopo la gara giocata contro Israele.