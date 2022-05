Europeo Femminile U19, Italia nel Girone A con Francia, Spagna e Repubblica Ceca

MilanNews.it

Spagna, Francia e le padrone di casa della Repubblica Ceca: saranno queste le avversarie che la Nazionale Femminile Under 19 dovrà affrontare nel girone della fase finale degli Europei di categoria, in programma a partire dal 27 giugno in terra ceca

“Innanzitutto sono contento di essere qui e di poter vedere l’Italia in questa griglia di squadre, tra le prime otto d’Europa” è il primo commento, a caldo, del tecnico Enrico Sbardella, presente al sorteggio ad Ostrava, la città che ospiterà la finale della competizione. “Forse – rimarca Sbardella – potevamo essere più fortunati, perché Spagna e Francia sono squadre simili a noi come gioco. Esordiremo nel torneo proprio contro le ragazze iberiche e così ci metteremo subito alla prova, perché le reputo tra le grandi favorite per la vittoria finale”.

Quattro anni dopo l’edizione 2018, l’Italia tornerà a disputare nuovamente una fase finale degli Europei femminili Under 19. Arrivate all’ultimo atto di questa stagione internazionale dopo aver vinto sia il Round 1 che il Round 2 di qualificazione, le Azzurrine inizieranno la loro avventura lunedì 27 giugno, al Městský Stadium di Opava (calcio d’inizio ore 17,30 locali) contro la Spagna, e torneranno in campo tre giorni dopo, giovedì 30 giugno, al Bazaly Stadium di Ostrava (alle 15) contro la Francia. Per le ragazze di Sbardella l’ultimo appuntamento del girone sarà contro le padrone di casa della Repubblica Ceca, domenica 3 luglio (ore 17,30) allo Stovky Stadium di Frydek-Mistek.

Le semifinali – in cui si incroceranno le prime due classificate dei due raggruppamenti – sono in programma mercoledì 6 luglio, mentre la finale si disputerà sabato 9 luglio, al Městský Stadium di Ostrava, alle ore 15.



I raggruppamenti

Girone A: Rep. Ceca, Italia, Spagna e Francia

Girone B: Svezia, Norvegia, Inghilterra e Germania

Il calendario dell’Italia

27 giugno, h. 17,30 (Opava) Spagna-Italia

30 giugno, h. 15 (Ostrava) Italia-Francia

3 luglio, h. 17,30 (Frydek-Mistek) Italia-Repubblica Ceca