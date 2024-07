Europeo U19, tra poco Italia-Irlanda del Nord: titolari i rossoneri Bartesaghi, Zeroli e Camarda

Dopo la vittoria all'esordio contro la Norvegia per 2-1, l'Italia Under 19 torna in campo stavolta contro l'Irlanda del Nord nella gara valida per la seconda giornata del girone A dell'Europeo di categoria. Il match è in programma alle 20 e si giocherà all’Inver Park di Larne, cittadina a circa 30km da Belfast. Nella formazione titolare italiana, ci sono tre giocatori del Milan, vale a dire Davide Bartesaghi in difesa, Kevin Zeroli in mezzo al campo e Francesco Camarda in attacco. Gli altri due rossoneri convocati dal ct Bernardo Corradi, vale a dire Diego Sia e Vittorio Magni, partiranno invece inizialmente dalla panchina.

Questa la formazione ufficiale dell'Italia: Marino; Mannini, Criniera, Chiarodia, Bartesaghi; Ciammaglichella, Lipani, Di Maggio; Zeroli; Pafundi, Camarda.