Eurorivali - Dinamo Zagabria quasi invincibile in Croazia, anche con le riserve

Un grande periodo per la Dinamo Zagabria e in particolare per Mislav Orsic, qualche anno fa giustiziere dell'Atalanta - con una tripletta - e autore di tre reti consecutive nell'ultima settimana. L'uno a zero contro il Chelsea è merito suo, così come il gol che batte il Gorica al novantaduesimo. La Dinamo ha una bella striscia vincente, avendo battuto anche Sibenik, Rijeka, Hajduk, Osijek, Bodo Glimt e Ludogorets nelle ultime settimane. Tante le riserve però schierate in campionato: non c'erano né Petkovic né Orsic dal primo minuto, così come Sutalo o capitan Ademi.

La Dinamo Zagabria contro il Gorica (4-1-4-1)

Livakovic; Moharrami, Theophile-Catherine, Lauritsen, Bockaj; Misic; Spikic, Ljubicic, Baturina, Ivanusec, Drmic.