Everton: "Ho un'offerta sul piatto ma non posso dire il nome del club"

Everton, attaccante del Gremio, ha svelato di avere un'offerta e che potrebbe presto lasciare il club brasiliano: "In questo momento ho un'offerta sul piatto - riporta GianlucaDiMarzio.com - ma non posso dire il nome del club di cui si tratta. Così come non posso promettere che giovedì sarò ancora qui per giocare contro il Bahia. Vedremo". Il brasiliano era stato accostato anche al Milan.