Ex Milan - L'Empoli punta Meite per il centrocampo

Nuova idea per il centrocampo dell'Empoli. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i toscani starebbero pensando a Soualiho Meite del Benfica per rinforzare il centrocampo. L'ex Torino e Milan nella scorsa stagione ha disputato 25 partite, di cui 3 anche in Champions League e sarebbe sicuramente un acquisto di spessore per la mediana della squadra allenata da Paolo Zanetti.