Come riportato dal Corriere della Sera, Silvio Berlusconi si trova nuovamente in ospedale per delle problematiche di salute da tenere sotto controllo. Il suo avvocato nel processo Ruby ter, Federico Cecconi, lo ha spiegato all’inizio dell’udienza odierna. Berlusconi ha effettuato esami al San Raffaele di Milano nelle giornate di lunedì, martedì e oggi, in regime di day hospital.