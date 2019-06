Intervenuto in diretta a Radio Sportiva, Filippo Galli ha voluto dedicare due parole a Boban, neo dirigente rossonero, queste le sue parole: “Boban lo conosco da tanto, dal punto di vista dirigenziale ha fatto la gavetta e quindi mi auguro che possa portare la sua esperienza per far sì che il Milan torni presto nel ruolo che gli compete".