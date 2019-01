F. Galli: "Higuain? Giusto per tutti separarsi. Speriamo che Piatek sia all'altezza"

Filippo Galli, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Higuain e Piatek: "Il desiderio di Higuain di andare via è stato troppo forte e la non convinzione verso il progetto. Credo sia giusto per tutti separarsi. Dispiace che vada via un campione, per caratteristiche era più adatto al gioco del Milan, ma quando un giocatore non è convinto di restare farebbe un danno al club e a sé stesso. Tutti ora speriamo che Piatek sia all'altezza, al Genoa lo ha dimostrato, giocare a San Siro è diverso ma ci contiamo".