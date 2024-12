F. Galli: "La squadra ha avuto dei passi falsi con troppa frequenza"

Filippo Galli, storico difensore del Milan degli Immortali ed ex direttore del Settore Giovanile del club rossonero, è stato intervistato da Carlo Pellegatti con un’analisi che tocca tanti temi attuali di Casa Milan. Queste le sue dichiarazioni, che potete trovare anche in video nel canale YouTube di Carlo Pellegatti:

Riusciamo ad essere buoni in questo momento? Natale viene dopo la notizia di Cardinale che rimane per almeno altri tre anni, dopo la vittoria un po’ così di Verona, dopo le dichiarazioni arrivate da Harvard e prima di Milan-Roma. Non è un momento così normale…

“Essere buoni e disporsi con animo positivo non è facile in questo momento, però dobbiamo farlo perché non porsi in questo modo porterebbe solo a peggiorare la situazione. Stiamo andando verso la partita contro la Roma e saranno importanti i tre punti: siamo troppo lontani, non possiamo più permetterci altri passi falsi. La squadra ha avuto dei passi falsi con troppa frequenza. È vero, abbiamo vinto col Verona con tante difficoltà, ma la partita in casa col Genoa grida un po’ vendetta anche per la prestazione. È un po’ peccato”.