F. Galli: "Royal ha quello che serve al Milan: esperienza internazionale"

Emerson Royal è uno degli obiettivi del Milan: Fonseca ha richiesto rinforzi sulle fasce e il brasiliano del Tottenham è una delle prime opzioni. Lo stesso giocatore sarebbe incline a vestire il rossonero, aggiungendo la Serie A alla lista di top campionati in cui ha giocato. Per parlare del calciatore e di un'eventuale trattativa per acquistarlo, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha intervistato un ex rossonero che di difensori se ne intende eccome: Filippo Galli.

Le parole di Filippo Galli su Emerson Royal: "Royal uomo giusto? Se guardiamo al curriculum ti direi di sì: ha giocato in nazionale, nella Liga e in Premier. Ha esperienza internazionale, ovvero quello che serve al Milan per alzare il livello, ed è abituato ai ritmi del campionato inglese, altro valore aggiunto. Arriverebbe come alternativa a Calabria, ed è giusto così: una grande squadra, se vuole essere tale, deve avere più opzioni"