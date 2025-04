F.Ricci: "Joao Felix ha problemi caratteriali. Purtroppo la sua storia è questa, anche se ancora giovane, non riesce a cambiare"

Arrivato al termine del mercato invernale con grandissime aspettative addosso Joao Felix ha invece, finora, deluso parecchio: un solo gol contro la Roma e poi poco altro: nonostante questo Conceiçao l'ha utlizzato spesso, non trovando però riscontro nelle prestazioni del fantasista in prestito dal Chelsea.

In diretta a "Tutti Convocati" su Radio 24, Filippo Ricci, corrispondente spagnolo de La Gazzetta dello Sport, ne parla così: "Joao Felix ha problemi caratteriali, a Barcellona non c'è stato neanche un picco. Purtroppo la sua storia è questa, anche se ancora giovane, non riesce a cambiare. Un peccato perché è un talento, ma c'è un problema psicologico importante".