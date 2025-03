Fabregas, Diao, Nico Paz, leggete: vi spieghiamo cos'è e come funziona il fuorigioco semiautomatico

Dopo una grande prestazione a San Siro, che però non ha portato punti, stonano molto le dichiarazioni di Fabregas: “Non è fuorigioco, non è fuorigioco. Fermano la palla quando vogliono loro. C'è il fuorigioco semiautomatico? Si è visto altre volte che ha sbagliato questo fuorigioco e oggi è una di quella. Tu pensi che sia fuorigioco? Sei del Milan? (rivolto a Baiocchini di Sky, ndr)”, e le stories pubblicate da Diao e Nico Paz, che questionano il fuorigioco fischiato a Da Cunha nel secondo tempo dopo il secondo gol del brasiliano, poi annullato. Non è un bello spettacolo perché così facendo l’allenatore ha dato alibi ai giocatori, e soprattutto perché insinua il dubbio su un qualcosa di automatizzato e oggettivo.

Ma non c’è nessun problema, siamo qui proprio per spiegarvi cos’è e come funziona il fuorigioco semiautomatico. Direttamente dal sito della FIFA (clicca qui), si legge che "La tecnologia semiautomatica per il fuorigioco è uno strumento di supporto per gli ufficiali di gara al VAR e per gli ufficiali di campo, per aiutarli a prendere decisioni più rapide, riproducibili e precise in materia di fuorigioco". E ancora: "La nuova tecnologia utilizza 12 telecamere dedicate montate sotto il tetto dello stadio per seguire il pallone e fino a 29 punti dati di ogni singolo giocatore, 50 volte al secondo (50 fps, ndr), calcolando la loro posizione esatta sul campo. I 29 punti dati raccolti comprendono tutti gli arti e le estremità rilevanti per le chiamate di fuorigioco".

Ma quindi, quanto è accurata questa tecnologia? "In base ai risultati dei test raccolti durante la fase di sperimentazione triennale, la tecnologia del fuorigioco semiautomatico è attualmente il sistema di supporto al fuorigioco più accurato a disposizione degli ufficiali di gara al VAR. Inoltre, il sistema fornisce coerenza nel posizionamento delle linee di fuorigioco, soprattutto nelle situazioni in cui la spalla o la parte superiore del braccio determinano la linea di fuorigioco.

Dove viene tracciata la linea di fuorigioco dal sistema? "Secondo la Regola 11 delle Regole del Gioco, la linea di fuorigioco viene tracciata in corrispondenza della parte del corpo del penultimo difensore più vicina alla linea di porta. Se il pallone è più vicino alla linea di porta rispetto al penultimo difensore, la parte del pallone più vicina alla linea di porta definisce la linea di fuorigioco".

Come arrivano le informazioni all'arbitro in campo? "Una volta completato il processo di convalida del punto di calcio selezionato automaticamente e della linea di fuorigioco tracciata automaticamente, l'assistente del VAR informa l'arbitro in campo della decisione tramite il sistema di comunicazione audio".

Quindi, come si poteva benissimo intuire già dal nome "semiautomatico", le linee vengono tracciate dal sistema. Caro Fabregas, non c'è nessuno che "ferma la palla quando vuole".