Facchinetti: "Amo Balotelli, ce la sta mettendo tutto e sta cercando di risolvere le problematiche avute"

Anche Francesco Facchinetti, agente e intermediario della trattativa che ha portato Mario Balotelli al Genoa, è intervenuto durante la Palermo Football Conference, presso la Braciera in Villa, organizzato da Conference403 e patrocinato dal Comune di Palermo. Queste le sue dichiarazioni sul poco spazio ottenuto finora da SuperMario in maglia rossoblù:

"Amo Mario, è una persona a cui voglio bene e che conosco da oltre dieci anni. Siamo amici da tantissimo tempo. So quanto desiderasse avere un'occasione per poter far bene, conscio del fatto che l'età lo sta portando verso una zona in cui deve capire cosa fare del proprio futuro. Mi dispiace molto, da amico, il fatto che lui non sia potuto entrare in campo a dimostrare quello che vuole. Ce l'ha messa e ce la sta mettendo tutta, ha recuperato la forma fisica. Ha avuto delle problematiche che sta cercando di risolvere. L'allenatore prende delle decisioni, che possono essere giuste o sbagliate, ma vanno rispettate".