Fair Play Finanziario, il Milan rispetta gli obiettivi per il 2023: il comunicato Uefa

La Prima Camera CFCB ha proseguito il monitoraggio dei 10 club che erano in regime di patteggiamento nella stagione 2023/24. I dettagli su questi accordi transattivi passati sono disponibili qui.



AC Milan (ITA), FC Internazionale Milano (ITA), AS Monaco FC (FRA), Olympique de Marseille (FRA), Paris Saint-Germain (FRA), Beşiktaş JK (TUR), Trabzonspor A.Ş (TUR) e Royal Antwerp FC (BEL) hanno rispettato gli obiettivi finanziari intermedi fissati per l'esercizio finanziario 2023.

L'AS Roma (ITA) ha leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario 2023 e le è stata inflitta una multa di 2 milioni di euro. L'Istanbul Başakşehir FK (TUR) ha leggermente violato l'obiettivo finale previsto per la stagione 2023/24 e gli sono state inflitte le seguenti misure disciplinari dalla Prima Camera CFCB:

- esclusione dalla prossima (1) competizione UEFA per club alla quale il club si sarebbe altrimenti qualificato nelle successive tre (3) stagioni, a meno che il club non rispetti la regola del guadagno di calcio nella stagione 2024/25;

- un limite di 23 giocatori che il club può registrare nella Lista A per la stagione 2024/25;

- una restrizione alla possibilità di iscrivere i giocatori appena ingaggiati nella Lista A per la stagione 2024/25, e

- una multa di 100.000 euro.