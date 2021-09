Fascetti: "Il Milan potrà far male alla Lazio in contropiede"

Eugenio Fascetti, ex calciatore e allenatore della Lazio, si è così espresso a Radiosei su Milan-Lazio: “Mi aspetto una bella partita. Sono due squadre che cercano di giocare un buon calcio con giocatori che possono decidere la gara in qualsiasi momento. Contro l’Empoli la Lazio non mi aveva entusiasmato. Nella ripresa poteva anche perdere il vantaggio. La seconda con lo Spezia non l’ho vista, ma è stata una goleada. Secondo me il problema della Lazio è nei due centrali di difesa. Giocando molti alti possono andare in difficoltà. Non sono molto veloci, il Milan può fare male in contropiede. So che la parola contropiede annoia, non è un peccato farlo”