Fase difensiva da rivedere, ma il primo gol del Cagliari andava annullato. Errore in sala VAR

vedi letture

"È vero che è in fuorigioco, ma non possiamo prenderlo" dice Fonseca nel post partita di Cagliari-Milan su DAZN. L'allenatore del Milan è parso veramente deluso per la fase difensiva dei rossoneri, calcando più la mano sugli sbagli dei propri giocatori che sul grave errore del VAR sul primo gol dei sardi.

Dopo poco più di un minuto di gioco, infatti, Zortea va in gol con un pregevole tiro al volo nato su un corner letto molto male da tutta la difesa rossonera: palla incrociata, tenuta bassa e nulla da fare per Maignan. Soprattutto perché il portiere rossonero, come dimostrano i numerosi replay, prima di provare ad intervenire si sporge verso la sua sinistra cercando di intercettare la palla con lo sguardo: Mike non ci riesce in quanto ha Luvumbo sulla sua linea di visione. Il giocatore del Cagliari era in posizione geografica di fuorigioco, che sarebbe dovuta essere valutata come attiva in quanto va ad impattare sulla capacità del difendente, in questo caso il portiere, di intervenire.

Una situazione che il VAR non avrebbe potuto risolvere con un'overrule ma chiamando il direttore di gara per un'On Field Review in quanto non si tratta di una situazione oggettiva (come il gol di Viola) ma valutativa. Al monitor Fabbri avrebbe giudicato quindi come impattante la posizione di Luvumbo sulla capacità di Maignan di intervenire. Errore importante della sala VAR.

Al termine della partita il commentatore aritrale di DAZN Luca Marelli ha commentato così l'episodio: “Nella prima rete del Cagliari c’è la posizione di Luvumbo che sembra oltre l’ultimo difendente, e si trova sulla linea di visione di Maignan. Il portiere del Milan si sposta verso sinistra per cercare di vedere qualcosa. Luvumbo è in posizione di fuorigioco a mio parere ed è in posizione punibile, che non ha lasciato la visione a Maignan. Se verrà confermata la posizione di fuorigioco di Luvumbo è una rete che doveva essere una rete annullata per fuorigioco attivo del giocatore del Cagliari. Andava valutato l’impatto del giocatore in fuorigioco sul portiere”.