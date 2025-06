Fassone: "Gattuso ct scelta azzeccata, al Milan ebbi modo di apprezzare le sue doti tecniche"

Marco Fassone è sempre stato un estimatore di Gennaro Gattuso. L'ex amministratore delegato del Milan lo scelse, insieme al direttore sportivo dell'epoca Mirabelli. E approva la decisione della FIGC di affidargli la panchina della Nazionale. "È una scelta azzeccata perché al di là dell’uomo grinta, quando è stato con me al Milan fece molto bene ed ebbi modo di apprezzare le sue doti tecniche", ricorda l'ex a.d. del Milan, intervenuto al microfono di Stile Tv.

"Sa fare gruppo e convincere a lottare per un obiettivo e il problema della nazionale sta proprio nel poco attaccamento alla maglia, aspetto su cui lui certamente lavorerà. Gattuso - prosegue Fassone - è un uomo umile, allena in contesti difficilissimi ed ha sempre avuto situazioni difficili, non è mai capitato al posto giusto al momento giusto. Arriva sempre in momenti difficili e al Milan ha fatto davvero di tutto non solo prodigandosi ma adottando scelte che a me sono piaciute. L’Italia la merita e anche qui il contesto è difficilissimo, con una Nazionale che non riesce a qualificarsi ai mondiali per cui spero sia davvero l’occasione giusta".