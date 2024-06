Fastidio al gluteo per Theo Hernandez: ieri si è allenato in bicicletta

Theo Hernandez è stato uno dei migliori in campo della Francia nella prima gara a Euro 2024 dei transalpini, vinta per 1-0 contro l'Austria. Il terzino rossonero, sempre propositivo in fase offensiva, ha giocato una prova a 360 gradi molto incoraggiante. Ora, all'orizzonte, si prospetta il big match contro l'Olanda che, verosimilmente, deciderà il primo posto nel girone: sulla sua fascia Hernandez incrocerà un rivale noto come Denzel Dumfries contro il quale ha vissuto diversi duelli nelle sfide tra Milan e Inter.

Ieri pomeriggio, però, Theo ha assistito all'allenamento dei compagni da fuori. Secondo quanto viene riportato da L'Equipe questa mattina, infatti, il calciatore del Milan avrebbe lamentato un dolore muscolare al gluteo e per questo sarebbe rimasto fuori dall'allenamento con i compagni. O meglio, il terzino è uscito ma solo per fare un po' di attività fisica in bicicletta mentre osservava il resto della squadra allenarsi. Si attendono novità dall'allenamento di rifinitura di oggi ma non sembra in dubbio per domani sera.