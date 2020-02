Fatal Milano veronese. Porta del Milan blindata, ma anche i gialloblu...

Il termine "la fatal Verona" è entrato ormai nel gergo calcistico usuale specialmente quando c'è di mezzo il Milan, che al Bentegodi ha perso ben due scudetti. Ma potremmo tranquillamente dire anche "la fatal Milano" quando parliamo degli scaligeri. Questo ovviamente non perché il Verona abbia buttato via campionati interi a San Siro, quanto per il fatto che i gialloblu non sono mai riusciti a vincere in casa del Milan. E di partite ce ne sono già state 28.

Il Milan sta passando il miglior momento della sua stagione avendo totalizzato 10 punti nelle ultime 4 gare. Certo, l'innesto di Ibrahimovic ha dato una spinta a questa squadra che ne ha tratto giovamento anche in fiducia. Anche il Verona però non sta di certo male. E' imbattuto da cinque partite (tre vittorie e due pareggi) e sta tenendo un ritmo sorprendente in campionato.

Milan e Verona è la sfida tra le due squadre che hanno chiuso il maggior numero di gare senza prendere gol. I rossoneri sono in testa a questa graduatoria con 8 volte. I gialloblu seguono appaiati a 7 con Udinese, Sampdoria e Inter. Ma la squadra allenata da Juric è messa bene anche come numero di marcatori diversi (ben 13 dietro solo all'Inter con 14) e come gol dalla panchina (8, dietro solo all'Atalanta che è in vetta con 10).

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A E B)

17 vittorie Milan

11 pareggi

0 vittorie Verona

49 gol fatti Milan

19 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1957/1958 Serie A Milan vs Verona 2-0



L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2017/2018 Serie A Milan vs Verona 4-1