Fedele: "Milan, prima di tutto serve sfoltire la rosa: smaltire giocatori inutili e inutilizzabili"

Furio Fedele, ospite negli studi di Milan Tv, ha parlato così di come il Milan, a suo parere, dovrebbe muoversi sul prossimo mercato: “Penserei prima di tutto a sfoltire la rosa. Non solo con i giocatori in scadenza di contratto, anzi avrei rinnovato per un anno il contratto a Zapata e Abate. Bisogna smaltire molti giocatori che sono inutili e inutilizzabili. Poi, partendo da questo, cercherei di individuare quali sono le vere necessità di questo Milan. Attenzione che torna Andrè Silva, dopo aver pagato 4 milioni di euro per il prestito il Siviglia non riscatterà”