Femminile, esordio per Soncin: "L'Italia ha voglia di ripartire"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Inizia il nuovo corso della Nazionale femminile di calcio: a San Gallo in Svizzera le azzurre, guidate dal neo ct Andrea Soncin scenderanno in campo (ore 19.30) contro la nazionale elvetica per la Nations League. "È da tre giorni che stiamo insieme - ha dichiarato Soncin alla vigilia del match - Abbiamo iniziato un nuovo percorso e posso dire che ho trovato grandissima disponibilità da parte delle ragazze e di tutto il gruppo di lavoro che la Federazione ha messo a disposizione mia e della squadra. C'è una gran voglia di ripartire, sono molto contento perché finora la risposta delle ragazze è stata ottima". I 90' contro la nazionale allenata da Inka Grings precederanno la gara con la Svezia in programma martedì prossimo a Castel di Sangro (ore 17.45, diretta su Rai 2), secondo appuntamento del girone di cui fa parte anche la Spagna campione del Mondo. Saranno 23 - sulle 28 attualmente a disposizione - le calciatrici che prenderanno parte all'incontro che si disputerà al St.

Gallen Stadion, lo stesso impianto che nel 2018 ospitò la 'prima' da Ct di Roberto Mancini. Una coincidenza che "spero possa essere di buon auspicio", ammette Soncin. "Domani mi aspetto un atteggiamento positivo e propositivo come ho visto in questi giorni - ha concluso il neo commissario tecnico - se c'è gioia di vestire questa maglia e voglia di giocare con passione la paura di affrontare avversarie del genere sparisce. Le ragazze stanno dimostrando grande spirito di rivalsa e desiderio di andare a conquistarsi qualcosa di importante, sono questi gli aspetti che faranno la differenza nella nostra prima partita". (ANSA).