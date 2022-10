Femminile, i Paesi scandinavi si candidano per l'Europeo del 2025

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - STOCCOLMA, 12 OTT - Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia hanno presentato ufficialmente la loro candidatura congiunta per l'organizzazione dell'Europeo di calcio femminile del 2025, in concorrenza con l'offerta francese. La competizione nei tre paesi scandinavi e nella vicina Finlandia vedrebbe la finale a Stoccolma, nello stadio nazionale della Friends Arena (50.000 posti), hanno annunciato le quattro federazioni in un comunicato unitario. Le quattro capitali - Copenaghen, Stoccolma, Oslo ed Helsinki - ospiterebbero le partite, oltre a Odense in Danimarca, Göteborg in Svezia, Trondheim in Norvegia e Tampere in Finlandia. Oltre alla Francia, candidata da febbraio, hanno manifestato interesse anche Polonia, Svizzera e Ucraina. L'offerta nordica ha anche il sostegno dell'Islanda, che però non ospiterà partite. La Coppa del Mondo femminile è prevista per il 2023 in Australia e Nuova Zelanda. (ANSA).