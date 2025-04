Femminile, il tecnico della Juve: "Milan squadra più in forma del campionato"

Il Milan Femminile non si ferma neanche di Venerdì Santo: le rossonere scenderanno in campo allo Stadio La Marmora-Pozzo di Biella per affrontare la Juventus nella sfida valida per la 7ª giornata della Poule Scudetto di Serie A. Da un lato la squadra di Coach Bakker, unica squadra imbattuta nella seconda fase del campionato; dall'altro le bianconere di Canzi, che sono a un passo dalla conquista dello Scudetto. Le rossonere, con la loro striscia di risultati utili, hanno messo nel mirino il quarto posto.

Così il tecnico bianconero Massimiliano Canzi ha presentato la sfida: "Il Milan è sicuramente la squadra più in forma del momento e sono i punti, che sono ciò che conta, a dirlo. È una squadra che sta proponendo un gran calcio e che va rispettata. Di certo le nostre motivazioni sono completamente diverse: noi vogliamo e dobbiamo conquistare il risultato pieno. Entreremo in campo per quello e dal primo all'ultimo minuto della sfida lotteremo per portare a casa quello che ci serve".