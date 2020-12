Ferrara sullo Scudetto: "Inter e Juventus più attrezzate, ma il Milan può arrivare in fondo"

Ciro Ferrara, ex difensore di Juventus e Napoli, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera della lotta Scudetto:”In generale la Juve è più attrezzata di Inter e Milan per lo Scudetto, è anche più abituata a stare lì. L’Inter però ha Conte, uno abituato a ottenere risultati in club che non vincevano da tempo. Il Milan come organico è sotto, ma a me è capitato di vincere in squadre con rose meno forti, i rossoneri in fondo possono arrivarci eccome".