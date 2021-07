Festa italiana. Il Messaggero: "Azzurri portati in trionfo come condottieri romani"

Un vero e proprio bagno di folla quello che ha accolto ieri gli azzurri per le vie della Capitale. "Ci sentiamo un po' come i condottieri romani" dice Florenzi estasiato dal vedere tanta gioia, tanto calore soprattutto dopo un anno e mezzo di partite a porte chiuse. In quella festa c'era tutta la gioia per la vittoria dell'Europeo ma anche per la libertà, per gli abbracci mancati da troppo, per i cori da stadio che mancano da un anno e mezzo. Infatti il fiume dei tifosi è stato come un abbraccio infinito, che non voleva far terminare la festa tanto da formare un cordone intorno al bus scoperto degli azzurri, circondato e bloccato per continuare a godere di quei momenti di felicità.